Cazaquistão vai começar a castrar quimicamente pedófilos

O Cazaquistão aprovou este ano a castração química para pedófilos. Governo disponibilizou fundos para 2.000 injecções. Primeira injecção está para breve.

O Cazaquistão, a partir de hoje, já pode proceder à castração química de pedófilos condenados e já decidiu aquele que será o primeiro a ser condenado a esta pena.



Ainda é desconhecida a identidade do homem que será o primeiro a receber a injecção, supervisionada pelo ministro da saúde do país.



O homem que será sujeito à primeira castração química foi condenado por ter sido considerado culpado de um abuso sexual a uma criança em Abril de 2016.



O presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, disponibilizou cerca de 24.000 euros para comprar 2.000 doses de injecções para serem aplicadas a homens que cometeram ataques sexuais a crianças, segundo o ministro da Saúde cazaque, Lyazat Aktayeva, referindo que no entanto, houve apenas um pedido para castração química, por enquanto.



A lei da castração química foi aprovada no início deste ano e acrescenta à pena de prisão de 20 anos que existe no país asiático.



A castração química, ao contrário da castração cirúrgica, deixa que o alvo desta intervenção mantenha os seus órgãos sexuais e é reversível em maior parte dos casos. Quem passa por este processo vê a sua libido diminuir, embora ainda possaexperienciar apetite sexual.



Os cépticos desta solução afirmam que esta não previne automaticamente futuros ataques.



Entre 2010 e 2014, o número de violações de crianças duplicaram, sendo de 1.000 por ano, em 2014.