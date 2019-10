Bebé preso num poço foi resgatado sem vida

A equipa de resgate encontrou o cadáver do menino de dois anos que, na sexta-feira passada, caiu num poço de 180 metros de profundidade. A zona agrícola estava abandonada e situava-se no estado de Tamil Nadu, na Índia.

As autoridades indianas afirmaram aos media locais, esta terça-feira de manhã, que o corpo de Sujith Wilson foi encontrado num "estado avançado de decomposição". O bebé caiu na última sexta-feira num poço abandonado enquanto brincava com os amigos. A equipa precisou de 82 horas para chegar ao local onde estava enterrado na lama.

O corpo de Sujith foi levado para o hospital local, onde vão fazer a autópsia e, ainda esta terça-feira, vai ser enterrado pela família. Nas redes sociais muitas pessoas enviaram mensagens de apoio para os membros da família e agradeceram à equipa de resgate, composta por mais de 150 pessoas e máquinas alemãs.





Mortal remains of Sujith being carried away rescue spot. The remains are being taken in an ambulance. #SorrySujith #RIPSujith @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/adqZgOzxxf