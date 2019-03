Nas ruínas da casa onde o menor foi resgatado, as autoridades encontraram o cadáver da mãe e de outros familiares. As inundações já provocaram 89 vítimas mortais.

Um bebé de cinco meses foi encontrado com vida nos escombros de uma casa destruída pelas cheias que estão a afetar a província de Papua, no leste da Indonésia, um dia depois de as autoridades do país terem subido o número de vítimas mortais para 89. Ainda há 74 pessoas desaparecidas.

O menor foi encontrado na mesma habitação onde as autoridades descobriram o corpo da mãe e de outros familiares. Foi levado para o hospital, de onde já recebeu alta, e entregue ao pai.





O número de deslocados com as inundações subiu para mais de 6.800 e o número de feridos para 159, anunciou o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho. A maioria dos refugiados encontra-se em abrigos na cidade de Sentani, onde as chuvas fortes chegam a durar sete horas. Na mesma zona, uma tromba de água inundou as vias e arranjou veículos, troncos e outros materiais que atingiram edifícios e outras estruturas, com imagens a mostrarem o nível da água a chegar à cintura dos moradores.

Os 15 centros de deslocados estabelecidos em Sentani necessitam urgentemente de água potável, cobertores, roupas, geradores elétricos, serviços de assistência psicológica e alimentos, enumerou Sutopo, que indicou que estão mais de mais de 1.600 soldados de 23 agências governamentais e organizações civis a trabalhar para ajudar os refugiados.

Inundações e deslizamentos de terra são comuns na Indonésia e ocorrem todos os anos durante a estação chuvosa, que atinge o seu pico dezembro e fevereiro.