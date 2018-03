As 32 pessoas a bordo tiveram morte imediata, indica o Ministério da Defesa do país.

Um avião russo que tentava aterrar numa base na Síria despenhou-se, matando as 32 pessoas a bordo. Na aeronave, seguiam 26 passageiros e seis tripulantes, confirmou o Ministério da Defesa russo.



O avião de transporte Antonov 26 despenhou-se enquanto tentava aterrar na base aérea de Khmeimim, perto da cidade de Latakia.



As primeiras informações indicam que a queda se terá devido a uma falha técnica.



No dia 14 de Fevereiro, um outro avião Antonov caiu na zona de Moscovo, matando 71 pessoas.