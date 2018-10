Avião que se despenhou com 189 pessoas na Indonésia tinha tido problemas técnicos num voo anterior, mas os mesmos tinham sido resolvidos, disse o presidente da empresa.

O avião da Lion Air que se despenhou esta segunda-feira de manhã com 189 pessoas a bordo 13 minutos depois de levantar voo de Jacarta tinha tido problemas técnicos num voo anterior, mas o mesmo tinha sido resolvido, disse o presidente da empresa.



Edward Sirait confessou que o aparelho, um Boeing 737 Max 8, tinha tido problemas mas que os mesmos haviam sido resolvidos. O avião seguia da capital indonésia para Pangkal Pinang, na ilha de Samatra, num voo que tinha uma duração prevista de uma hora.



"Este avião tinha voado de Denpasar para Cengkareng (Jacarta) e houve um relato de uma falha técnica que foi corrigida de acordo com a norma estipulada", disse Sirait, não especificando o tipo de falha, mas garantindo que os outros 11 aviões do mesmo modelo não registaram qualquer tipo de problema.



O Governo australiano anunciou hoje ter proibido funcionários do Governo e contratados a voar com a companhia indonésia Lion Air, até que pelo menos esteja concluída a investigação sobre o acidente de hoje. "Depois da queda de um avião da Lion Air hoje, funcionários do Governo australiano e contratados foram instruídos a não voar com a Lion Air. A decisão será revista quando forem claros os resultados da investigação ao acidente", explica o alerta.



A página de Internet da Flightradar, que regista o percurso dos voos, mostra num mapa a trajectória da aeronave em direcção a sudoeste, um desvio para sul e depois para nordeste antes de desaparecer repentinamente sobre o Mar de Java, não muito longe da costa.