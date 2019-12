Um assassino em série que foi condenado a prisão perpétua na Tailândia recebeu uma redução de pena e saiu em liberdade. Voltou a ser detido a semana passada pelas autoridades por suspeita de ter assassinado a sua parceira. O homem confessou o crime, alegando que o tinha feito por ter discutido com a mulher.Somkid Phumphuang, de 55 anos, é conhecido como "Kid [miúdo], o ceifador" pelos meios de comunicação tailandesas e, em 2005, foi condenado a pena de morte por ter matado cinco mulheres em seis meses. Posteriormente a sentença foi alterada para prisão perpétua por o homem se ter declarado como culpado. Mas ao fim de 14 anos na prisão, o tribunal determinou libertar o prisioneiro.No entanto, pouco depois de ter sido libertado, a polícia voltou a procurar Phumphuang por um novo homicídio. O homem foi encontrado a bordo de um comboio com destino a Bangkok, a capital tailandesa. Quando detido, o suspeito confessou ter matado a companheira Rassamee Mulichan depois de uma discussão que tiveram os dois.O filho de Rassamee, Jakkrit Shuenphrom, de 25 anos, disse às autoridades que os dois se tinham conhecido através do Facebook e que estavam juntos há cerca de um mês e que estariam a planear casar. O filho quer que Phumphuang seja condenado a pena de morte e que desta vez a sentença seja cumprida.