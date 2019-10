O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, removeu a consorte (cônjuge) real Sineenat Wongvajirapakdi do seu cargo por deslealdade, apenas alguns meses após a sua nomeação. A ordem de remoção foi publicada no site do jornal oficial do governo, que acusou a consorte de ser "ambiciosa" e de "tentar elevar-se ao estatuto de rainha".

De acordo com o anúncio, Sineenat não só "expressou a sua oposição e exerceu pressão em todos os aspetos" da ascensão de Suthida ao trono como rainha da Tailândia – Suthida era a antiga guarda-costas do rei -, como também pediu ao rei que a nomeasse para o cargo.

"As suas ações são consideradas desleais, ingratas e desagradáveis da bondade de Sua Majestade", lê-se no documento. E acrescenta: "Causaram a divisão entre os empregados reais e mal-entendidos entre o público; estes são atos de sabotagem contra o país e a instituição [monarquia]".

Sineenat foi a primeira pessoa a receber o título de real nobre consorte em quase um século. A major-general do exército, piloto, enfermeira e guarda-costas foi destituída dos cargos reais, condecorações e títulos militares.