Nos dias 24 e 25 de Março, quem foi esquiar a Sochi, Rússia, encontrou um cenário diferente do habitual. Neste local, onde ocorreram os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014, a neve estava toda cor-de-laranja, colorida pela areia vinda do deserto do Sahara.

A areia viajou desde o norte de África até à Rússia, passando pela Grécia. Neste país, o Observatório de Atenas confirmou que se tratava de uma das maiores movimentações de areia do deserto de sempre e que a concentração deste pó era a maior dos últimos dez anos.

A tempestade de areia era tão grande que se via do espaço, através de imagens de satélite da NASA.