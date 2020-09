A covid-19 está a levar centenas de agricultores indianos ao suicídio

Com mais de quatro milhões de infetados e quase 73 mil mortes, a Índia é um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, atrás dos Estados Unidos da América. Mas não é só a SARS-CoV-2 que está a devastar o sub-continente. São todas as consequências que dele advém, incluindo centenas de suicídios.

Inicialmente, parecia que a Índia estava a conseguir controlar bem o vírus. O primeiro-ministro Narendra Modi impôs um confinamento bastante severo como forma de impedir a dispersão do novo coronavírus. Mas com o encerramento parcial da economia vieram também as consequências económicas e muitos indianos deixaram de ter rendimentos que permitissem a sua subsistência, levando centenas de agricultores a tirarem as suas próprias vidas.

Os pequenos agricultores indianos estão há vários anos numa situação de pobreza preocupante, devido a dívidas contraídas no banco e falências. A pandemia foi, para muitos, a gota de água.

Um professor de economia da Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Deli, disse ao jornal norte-americano The New York Times que a responsabilidade desta crise é do atual governo. Vikas Rawal acredita mesmo que as más políticas agrárias deste governo são parcialmente responsáveis pelos suicídios destes pequenos agricultores. O governo indiano recusou-se a responder sobre os relatos de suicídios.

Mesmo antes da pandemia, a Índia tinha uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Em 2019, mais de dez mil agricultores morreram devido a suicídio de acordo com as estatísticas oficiais. Mas o número pode ser bem superior já que, como o suicídio é crime na Índia, as pessoas têm medo de reportar os casos.

As medidas governamentais criaram centenas de enormes arrozais na Índia, mas secaram vários poços e levaram os agricultores a recorrerem a químicos para salvarem as suas plantações. Quando as suas plantações se estragavam, muitos indianos recorreram a empréstimos bancários que não conseguiram pagar, recorrendo então ao suicídio, já que os anos de colheita maus seguem-se ciclicamente.

A Índia registou 1.133 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o total diário mais alto de sempre no país, voltando a ultrapassar as 75.000 infeções, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

O número de vítimas mortais desde o início da pandemia é agora de 72.775.

As autoridades indianas registaram também 75.809 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 4,3 milhões desde o início da epidemia, um dia depois de o país ter ultrapassado o Brasil, convertendo-se no segundo com mais infeções no mundo.

No último mês, a Índia registou o maior número de casos diários em todo o mundo.

A pandemia devastou a economia do país, com uma contração de perto de 24% no segundo trimestre, a pior queda entre as maiores economias mundiais.