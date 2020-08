Em Portugal os festivais estão ainda suspensos, não se pode circular dentro de um restaurante sem usar uma máscara e as discotecas só podem funcionar como cafés. Mas na China, o país onde a pandemia de covid-19 começou, a vida começa a voltar ao normal, sem máscara, com festas e um afrouxamento das regras de distanciamento físico.

A grande pedrada no charco foi quando, em Wuhan, a cidade onde terá surgido o novo coronavírus, organizou uma enorme festa aquática com milhares de pessoas na assistência. Mas desde há várias semanas que as regras que têm em vista a redução da propagação do vírus são mais brandas.

O New York Times dá conta de que em Xangai, restaurantes e bares de dezenas de bairros chineses estão a abarrotar com clientes e em Pequim, milhares de estudantes estão já a regressar aos campus universitários para o início do primeiro semestre. O jornal norte-americano refere muito que em várias partes da China, mercados e zonas de convívio voltam a ter um nível de movimento semelhante àquele que se verificava antes da pandemia. Há até ginásios e cinemas cheios.

Qingdao vai mesmo organizar o seu popular festival de cerveja e não vai ser obrigatório utilizar máscara, sendo apenas facultativo.

Nas últimas semanas, e de forma gradual, as cidades começaram a relaxar as regras de distanciamento físico, incluindo o número de pessoas que se podem juntar, e de utilização de máscaras. Também a indústria chinesa voltou em força, apesar de ainda estar algo longe da pujança que tinha antes da pandemia. Também a recuperação do emprego tem tido um aumento gradual, apesar dos milhões de desempregados.

Esta tendência atual na China é uma exceção, já que em dezenas de outros países as medidas voltam a ser apertadas, embora que de forma mais relaxada, devido ao surgimento de uma aparente segunda vaga, com o aproximar do Outono e do Inverno.

A diferença entre as imagens de fevereiro e março (quando a quarentena esteve em vigor) e as mais recentes mostram um país totalmente diferente. Se em março as ruas estavam vazias, agora há centenas de fotografias de praias cheias, mercados sem espaço entre as pessoas e festas repletas de pessoas.

Nem tudo voltou ao normal

Apesar de estar a permitir um relaxamento nas medidas, o governo chinês tem pedido que algumas instituições mantenham regras para evitar novos surtos.

Cinemas e locais de apelo turístico têm lotações mais limitadas do que anteriormente e muitos locais públicos continuam a requerer que se meça a temperatura de quem entre.

As entradas no país ainda estão igualmente limitadas e há uma enorme reserva de testes para, no caso de haver um novo surto, todos os habitantes de determinado local poderem ser testados, como aconteceu em maio em Wuhan, em que foram testadas 11 milhões de pessoas em poucos dias, depois de um surto com seis casos confirmados.

Sucesso das medidas extremas?

Alguns especialistas têm afirmado a vários jornais que esta recuperação antecipada - a China chegou a ser o país mais afetado pela doença - pode ser o resultado das medidas extremas adotadas pelo regime chinês. As pessoas foram fechadas em casa e as compras ficavam a cargo de uma pessoa por casa. Havia controlo das ruas e das fábricas e proibição de voar para fora ou aceitar voos internos.

E mesmo depois de terem sido levantadas as regras a nível nacional, sempre que um surto surgia, por muito local que fosse, podia levar ao encerramento total das fronteiras de uma cidade de milhões de habitantes.

Esta resposta musculada foi a forma que o executivo de Xi-Jinping encontrou para colocar um travão na transmissão do SARS-CoV-2, depois de a princípio ter, alegadamente, desvalorizado o vírus.

Mas a verdade é que atualmente, os novos casos chineses são, quase sempre, importados, ou seja, é raro o caso de transmissão local, segundo as autoridades chinesas que contabilizam 84.951 casos de infeções e 4.634 mortes, estando cada vez mais longe do "pódio" de países mais infetados.

Vacina chinesa



A China autorizou o uso de potenciais vacinas para a covid-19 em funcionários hospitalares, para "casos de emergência", desde 22 de julho passado.

Em entrevista à televisão estatal CCTV, o diretor do Departamento de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Comissão de Saúde, Zheng Zhongwei, revelou que pessoal médico e funcionários das alfândegas foram vacinados. "Estes grupos foram escolhidos porque têm maior exposição ao novo coronavírus. A maioria dos casos que a China agora regista são importados, então as autoridades fronteiriças são um grupo de alto risco também", justificou ainda.

Zheng não detalhou quantas pessoas receberam injeções ou qual a vacina que foi administrada, entre aquelas que o país está a desenvolver. Na lista para receberem a vacina estão também os trabalhadores de indústria e de serviços como transportes públicos ou venda de produtos alimentares em mercados e lojas.

Zheng indicou que "as vacinas chinesas serão acessíveis ao público", assim que estiverem prontas e que o preço poderá ser "ainda mais baixo" do que o anunciado. Liu disse que a vacina do grupo vai estar pronta "provavelmente em dezembro", a um preço inferior a 1.000 yuan (121 euros), e que via começar a ser comercializada assim que for concluída a terceira fase de testes, nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o jornal oficial China Daily, a China tem cinco vacinas candidatas que já passaram, pelo menos, na segunda fase de testes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 805 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas. Muitos países começam agora a encontrar novos surtos que os deixam alerta para uma possível segunda vaga.