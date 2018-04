Em Agosto de 1948, cinco crianças tiraram uma fotografia na escadaria até à porta do chamado castelo de Hwajinpo, em Goseong, Coreia do Sul. Uma delas era Kim Jong-il, o pai do agora líder da Coreia do Norte Kim Jong-un que, no dia 27, assinou a paz com o vizinho do Sul. Com seis anos, Jong-il e a irmã, Kim Kyong-Hui, foram fotografados enquanto passavam ali as férias de Verão. Só deixaram de lá ir quando a guerra entre as duas Coreias estalou.





Kim Jong-il fotografado em Hwajinpo Foto: Getty Images

A casa está junto a uma falésia, de onde se vê uma praia de areias brancas. Dentro dela, alguns objectos foram mantidos como os Kim os deixaram: uma cama, um armário, um telefone e um rádio. Durante a guerra, o edifício sofreu muitos danos. Seria restaurado e usado como alojamento de soldados sul-coreanos, até passar a museu em 1999.

Mas Hwajinpo nem sempre pertenceu à Coreia do Sul. Fica muito perto da zona desmilitarizada entre as duas Coreias, e integrava a Coreia do Norte quando os Estados Unidos e a União Soviética dividiram a península ao meio, segundo o Paralelo 38N, face à rendição do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial. Contudo, quando as fronteiras foram redesenhadas após a guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que terminou em 1953, o castelo de Hwajinpo passou para a Coreia do Sul.