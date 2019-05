16 pessoas suspeitas de terem queimado viva rapariga de 19 anos

A polícia do Bangladesh acusou esta quarta-feira 16 pessoas pela morte de uma jovem de 19 anos que foi queimada viva depois de ter apresentado queixa por assédio sexual contra o diretor da escola islâmica que frequentava.

O assassínio de Nusrat Jahan Rafi, que morreu após ter sido queimada no terraço do telhado do seu colégio, provocou protestos em todo o país, promovidos por grupos de defesa dos direitos humanos.