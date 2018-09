A polícia de Calcutá está a investigar o caso de 14 cadáveres de recém-nascidos e fetos que foram encontrados no bairro de Haridevpur, no sudoeste da cidade. Os restos mortais estavam enrolados em sacos de plástico e enterrados no solo, apresentando-se em diferentes estados de decomposição.

Só foram descobertos quando trabalhadores de construção civil começaram a remexer o solo da zona este domingo, segundo informações prestadas pelos media locais.





West Bengal: Skeleton of 14 babies found wrapped in plastic bags in Kolkata's Haridevpur. Police have started an investigation — ANI (@ANI) 2 de setembro de 2018





"Os 14 corpos, dentro de sacos de plástico, estavam em dois sacos", explicou o presidente da câmara de Calcutá, Sovan Chatterjee. "Uma busca mais minuciosa, incluindo na zona de água próximas, será conduzida de forma a verificar a existência de mais vítimas. Parece que os corpos estavam cobertos com substâncias químicas", afirmou.

Ainda não é claro que terá acontecido com as vítimas. Uma fonte da polícia declarou ao Press Trust da Índia que o caso poderá estar relacionado com "uma operação de abortos a actuar perto do local".





"Não temos ideia de onde os corpos poderão ter vindo. Com base nas provas circunstanciais, parecem que foram abandonados enquanto a terra estava sem vigilância", considerou outro polícia em declarações à mesma publicação.

Serão conduzidas autópsias aos cadáveres e as autoridades locais vão analisar os vídeos das câmaras de vigilância da área.