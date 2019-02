Até ao momento já morreram 115 pessoas na tragédia que ocorreu no Brasil. As buscas nos escombros da barragem de Brumadinho continuam.

Um vídeo divulgado pelos meios de comunicação brasileiros mostra o exato momento em que a barragem da mina de Brumadinho, no Brasil, colapsou, provocando uma enorme corrente de lama e água.



A região da cidade de Brumadinho atingida pela lama transformou-se numa vasta área de areia movediça em alguns pontos com mais de 10 metros de profundidade.



Este incidente acabou por se revelar trágico. Até ao momento já morreram 115 pessoas e há 238 desaparecidos, no município de Belo Horizonte.