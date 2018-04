A vida de Savannah e Brandon Boerjan foi salva pelos cintos de segurança, assegura ela. No dia 13 de Abril, viajavam pela estrada interestatal no estado do Arkansas, EUA, quando se depararam com um tornado. O casal tentou passar ao lado do fenómeno, mas não conseguiu: o tornado tocou no carro e lançou-os a vala.



No vídeo, ouvem-se os gritos de Savannah, e ela diz ao marido que o ama.

No Facebook, Savannah agradeceu a quem parou para a ajudar e revelou que ambos estão bem: ela ficou apenas com um ombro dorido na sequência do acidente.

"Tudo aconteceu tão depressa! Honestamente só tirei o telemóvel porque as nuvens se estavam a mexer e pensei que era bonito. Não adivinhava quão rápido as coisas passariam de bonitas a assustadoras!", relatou Savannah Boerjan na rede social. "Pensei que estávamos a salvo. Depois ultrapassámos a colina e vimos o tornado. Ali estava. Não podíamos parar, nem fazer marcha atrás, nem voltar para trás. Estávamos a rebocar uma roulotte nova e o tornado apanhou-nos por trás. Agora conheço os perigos de um tornado."

Finalmente, Savannah concluiu: "Queremos que as pessoas compreendam com isto a importância de um cinto de segurança. Ajudaram a salvar as nossas vidas. Não estaríamos aqui se não os estivéssemos a usar."