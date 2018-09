Rod Rosenstein vai abandonar o Departamento de Justiça. Ainda não é claro se vai ser despedido, ou se se demitiu.

Rod Rosenstein, o vice-Procurador-Geral dos Estados Unidos, vai abandonar o cargo. O site Axios indica que ele se demitiu e a Casa Branca aceitou a sua demissão, e que a decisão se antecipou ao despedimento de que seria alvo por Donald Trump.



O mesmo site indica que Rosenstein se demitiu verbalmente junto de John Kelly, o chefe de gabinete de Trump. Já a Associated Press e a ABC dizem que o vice-procurador se está a encaminhar rumo à Casa Branca e aguarda ser despedido.



Na semana passada, o The New York Times noticiou que Rosenstein tinha discutido a possibilidade de gravar Trump às escondidas.



Também foi Rosenstein quem nomeou Robert Mueller para investigar os alegados laços entre a campanha de Trump e a Rússia, durante as eleições de 2016.