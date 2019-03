Há 12 dias que os habitantes da urbanização Palo Verde, na zona leste de Caracas, estão sem água ou eletricidade, desde que a Venezuela sofreu um apagão no dia sete de março. Em protesto, os moradores bloquearam os acesso à zona. "Há 12 dias sem luz, o que se passa Corpoelec (Corporação Elétrica Nacional da Venezuela)?", lia-se num grande cartaz.

Na quinta-feira passada, o governo venezuelano declarou que o apagão estava resolvido e deu ordens para as atividades laborais serem retomadas. A falta de energia foi provocada por uma falha na central hidroelétrica de El Guri que deixou quase toda a Venezuela durante vários dias sem eletricidade.





Segundo os media locais, a falta de energia elétrica e água potável está afetar esta zona de Caracas desde o início deste mês. Alguns manifestantes queixam-se também que estão sem o serviço de gás.

No Twitter, diversos utilizadores denunciaram que a região leste de Caracas esteve esta segunda-feira sem luz novamente, nas localidades de El Rosal, Chacao, Chacaíto, Altamira, Santa Paula, Las Mercedes, El Cafetal, Campo Alegre, Los Naranjos e La Urbina.





O problema tem afetado outros locais: em Santa Fé, no sudeste da capital, os habitantes estiveram sete dias seguidos sem água. A sul, a população de Santa Mónica está há mais de 10 horas sem eletricidade. No Estado de Miranda, a leste de Caracas, as cidades de Guarenas e Guatire estão às escuras no decorrer de uma explosão dos transformadores de uma subestação elétrica em el Cloris.

Em Carrizal, a sul da capital, dezenas de pessoas protestaram hoje junto da câmara municipal por estarem há dois meses sem água. "Carrizal sem água", lia-se nos cartazes. Aguardam resposta da empresa estatal de água, a Hidrocapital.