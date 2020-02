"não faz nenhum sentido" e que Portugal espera "que este pequeno incidente seja rapidamente ultrapassado".

O Governo venezuelano anunciou a suspensão dos voos da TAP por 90 dias, avança a AFP. Em causa estará o alegado transporte de Juan Guaidó para aquele país a bordo de um avião da companhia aérea portuguesa."Devido às graves irregularidades cometidas no voo TP173 e em cumprimento da lei aeronáutica nacional, suspende-se por 90 dias as operações da companhia aérea TAp no nosso território", disse o ministro dos transprotes venezuelano, Hipólito Abreu.O governo venezuelano já tinha acusado a TAP de ter violado "padrões internacionais", por ter permitido o transporte de explosivos e por ter ocultado a identidade do líder da oposição, Juan Guaidó, num voo para Caracas. As autoridades venezuelanas acusaram ainda o embaixador português em Caracas, Carlos Sousa Amaro, de interferir nos assuntos internos da Venezuela, ao interceder pelo tio de Juan Guaidó, Juan Marquez, que foi preso na terça-feira, quando aterrou no mesmo voo da TAP, acusado de transportar explosivos.Segundo o Governo venezuelano, Juan Marquez, tio de Guaidó que acompanhava o sobrinho nesse voo, transportou "lanternas de bolso táticas" que escondiam "substâncias químicas explosivas no compartimento da bateria". Assim, as autoridades venezuelanas consideram que a TAP, nesse voo entre Lisboa e Caracas, violou normas de segurança internacionais, permitindo explosivos, e também ocultou a identidade do autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, na lista de passageiros, embora a segurança aeroportuária não seja da responsabilidade das companhias transportadoras.O Governo português, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reagiu na passada sexta-feira, considerando que a acusaçãoDe acordo com um comunicado, o Ministério da Administração Interna refere que será realizado uma "averiguação para apuramento dos factos" por parte da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI).