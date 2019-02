Esta ajuda humanitária norte-americana surge após um apelo do autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.

Camiões de ajuda humanitária dos Estados Unidos destinados à Venezuela, que foram recusados pelo Presidente Nicolás Maduro, chegaram à zona de fronteira da Colômbia com este país.



Segundo a France Presse, são cerca de uma dezena de camiões com ajuda, incluindo alimentos não perecíveis e medicamentos, que já deram entrada no centro de armazenamento organizado pelas autoridades colombianas perto da ponte internacional de Tienditas, na cidade fronteiriça de Cúcuta.



A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.



Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.



Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.



A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.



A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou já 40 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.



Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.



Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.