Os serviços de emergência norte-americanos continuam à procura de sobreviventes entre os escombros do viaduto pedonal que caiu esta tarde em Miami, na Florida, Estados Unidos.

As autoridades ainda não confirmaram o número de mortos, mas segundo o senador da Florida, Bill Nelson, foram encontradas seis a dez vítimas mortais. E pelo menos, seis pessoas feridas foram transportadas para o hospital.

O viaduto, que tinha sido instalado há pouco tempo, permitia a passagem dos estudantes da Universidade Internacional da Florida por cima de uma das mais movimentas estradas do sul da Florida.

Não haveria muitos estudantes no local na altura do acidente, uma vez que a Universidade está encerrada para as férias de Primavera.

De acordo com o presidente do condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, oito carros ficaram debaixo da estrutura de metal e betão e as autoridades pediram às estações de televisão que removessem os seus helicópteros para conseguirem ouvir caso haja pedidos de ajuda entre os escombros.

As operações de salvamento estão ainda a ser dificultadas pelo risco que o que resta do viaduto possa cair em cima dos bombeiros e paramédicos.