A figura de homenagem ao "ato espontâneo" na Florida foi danificada com tinta usada para escrever o termo #Me Too, numa referência ao movimento global contra o abuso sexual.

A estátua na Florida, EUA, que mostra o beijo trocado após o anúncio do fim da Segunda Guerra Mundial entre George Mendonsa e Greta Zimmer Friedman, o marinheiro e a assistente dentária vestida de enfermeira, foi vandalizada. O termo #Me Too foi escrito em tinta vermelha na perna da mulher, um dia depois da morte do militar, numa alusão ao movimento contra o abuso e assédio sexual iniciado em 2017.

Apesar de a imagem de George Mendonsa a beijar Zimmer Friedman tenha sido epitomada como um momento de felicidade e impulso motivado pela declaração da derrota do Japão em 1945 e ter-se tornado uma das fotografias mais icónicas do século XX, o ato tem sido alvo de escrutínio nos últimos anos com Medonsa a ser acusado de assédio sexual.

O momento foi captado pelo fotojornalista Alfred Eisenstaedt para a revista Life.

Friedman, que morreu em Richmond, Virginia, com 92 anos, devido a uma pneumonia, falou abertamente durante uma entrevista em 2005 sobre o momento em que o marinheiro a agarrou e a beijou no Times Square, afirmando que o beijo não foi consensual mas que ela o entendia como um "ato jubilante". Mais tarde, o filho comentou ao The New York Times que a sua mãe não o via o negativamente.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Graffiti has been removed from the Unconditional Surrender statue. <a href="https://t.co/dSrq1MbfsJ">pic.twitter.com/dSrq1MbfsJ</a></p>— City of Sarasota (@CityofSarasota) <a href="https://twitter.com/CityofSarasota/status/1097881557585547265?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2019</a></blockquote>

O graffiti na estátua "Rendição Incondicional" em Sarasota, na Florida, deverá ter sido efetuado na segunda-feira segundo a polícia local, que está a investigar o caso, embora ainda não tenha sido encontrada qualquer evidência que aponte para o autor do crime. O custo do dano está estimado em cerca de 883 euros e a tinta vermelha já foi removida.

O departamento de polícia de Sarasota partilhou imagens do ato de vandalismo nas redes sociais, levando muitos internautas a dividirem-se sobre se o momento representado foi um ato de amor espontâneo ou não consensual. "Esta estátua representa um período no tempo com que muitos podem não se relacionar. O país estava a comemorar o fim de uma guerra", lê-se num dos comentários. Outro utilizador contrapôs: "Pode ter o nome de Rendição Incondicional, mas a circunstância foi Rendição Involuntária. Não conhecia o homem, ele apenas a agarrou e beijou",

George Mendonsa, de 95, faleceu Middletown, Rhode Island, no passado domingo.