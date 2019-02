Trump vai declarar emergência nacional para ter dinheiro para o muro

Os receios de que amanhã à meia-noite os serviços federais dos EUA ficassem uma vez mais sem financiamento estão, para já, postos de lado. O líder da maioria republicana no Senado dos EUA, Mitch McConnell, declarou esta quinta-feira que o presidente Donald Trump dará luz verde ao plano de financiamento delineado pelo Congresso.

Mas há um mas… o chefe da Casa Branca acionará a emergência nacional para garantir mais dinheiro e conseguir assim construir o muro ao longo da fronteira com o México, disse McConnell.

Ou seja, com a aprovação de Trump, acabam os receios de um novo "shutdown", mas o presidente poderá conseguir levar a melhor em relação ao dinheiro que pretende obter para a construção do muro ao longo da fronteira com o México.

Recorde-se que termina esta sexta-feira à meia-noite o prazo de três semanas que permitiu que os serviços públicos do governo federal dos EUA tivessem financiamento para funcionarem em pleno. A paralisação dos serviços públicos federais durou 35 dias, de 22 de dezembro a 18 de janeiro, dia em que Donald Trump e o Congresso chegaram a acordo para pôr fim ao "shutdown" até 15 de fevereiro.

O acordo foi conseguido através de um financiamento temporário que permitiu a normalização dos serviços públicos enquanto prosseguem as negociações sobre como garantir a segurança da fronteira dos EUA com o México.

Trump ameaçou impor novo "shutdown" a partir desta data se não lhe dessem o dinheiro que pretende para a construção do muro ao longo da fronteira com o México (5,7 mil milhões de dólares).



(notícia em atualização)