Donald Trump admitiu esta quinta-feira que se opõe ao necessário financiamento de emergência ao Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS, na sigla inglesa) para evitar que esse dinheiro sirva para expandir a modalidade de votação por correspondência nas presidenciais agendadas para 3 de novembro.O presidente norte-americano reconheceu ter recusado, alegando serem montantes muito elevados, libertar 25 mil milhões de dólares de apoio de emergência ao USPS bem como 3,5 mil milhões de dólares para reforça da segurança do ato eleitoral.Em entrevista à Fox News, o magnata nova-iorquino, citada pela imprensa americana, revelou estar convicto de que se o USPS não receber o financiamento adicional de 25 mil milhões, valor incluído pelos democratas na negociações em curso com os republicanos para um pacote abrangente de estímulos económicos, então não terá capacidade para gerir o influxo de votos por correio nas próximas eleições.Esta modalidade de voto ganha relevância na medida em que garante a possibilidade de participação eleitoral sem riscos para a saúde pública.Esta admissão feita por Trump dá força aos ataques que vêm sendo feitos à alegada tentativa do presidente manipular e influenciar o resultado das eleições, sobretudo interferindo no sistema de votos por correspondência para assegurar ganhos políticos.Trump já disse publicamente que acredita que o voto por correio reduz as suas possibilidades de reeleição, favorecendo o Partido Democrata, razão pela qual a Casa Branca tem vindo a tentar restringir as possibilidades de recurso a este mecanismo eleitoral.A candidatura presidencial republicana da dupla Donald Trump e Mike Pence continua atrás do "ticket" democrata constituído por Joe Biden e Kamala Harris.