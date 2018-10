As autoridades detiveram um suspeito no caso dos engenhos explosivos que foram enviados a várias pessoas, afirmou Trump. "Estes actos aterrorizantes são desprezíveis e não têm lugar no nosso país", reforçou o presidente norte-americano.

"Todos e quaisquer suspeitos serão processados até aonde a lei puder ir", garantiu Trump. Reforçou ainda que não pode permitir a violência política nos EUA, e que está comprometido a acabar com ela.

"Os norte-americanos devem unir-se e mostrar ao mundo que estamos unidos", concluiu.



As autoridades federais norte-americanas detiveram um homem suspeito de estar relacionado com o envio de engenhos explosivos para políticos democratas, como Hillary Clinton e Barack Obama, e críticos do presidente dos EUA, Donald Trump, além de meios de comunicação. A comunicação social norte-americana, citando fontes da justiça federal identificaram o suspeito como sendo Cesar Sayoc Jr., de 56 anos.