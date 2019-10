Na sua luta por um muro entre o México e os EUA o presidente norte-americano Donald Trump sugeriu que tropas fronteiriças fizessem tudo para impedir imigrantes de atravessarem para os EUA, até dispararem contra as suas pernas. A sugestão não foi aprovada na reunião de março, na Sala Oval, pois eram métodos ilegais.

Na reunião divulgada pelo The New York Times, Donald Trump ordenou aos conselheiros da Casa Branca que fechassem toda a fronteira de duas mil milhas (quase três mil e quatrocentos quilómetros) com o México ao meio dia do dia seguinte. Por muito que os conselheiros tentassem fazer com que mudasse de ideias, o presidente apenas achou: "estão-me a fazer passar por idiota".

A preocupação dos conselheiros era que a decisão prendesse turistas americanos no México, deixasse crianças em escolas de ambos os lados da fronteira e criasse um colapso económico nos dois países. Ainda assim, sabiam que Trump estava à procura de soluções para a imigração – e algumas eram piores.

As ideias do presidente eram: fortalecer um muro de fronteira com uma trincheira cheia de água – repleta de cobras ou jacarés; ter uma parede electrificada, com picos no topo que pudessem furar a carne humana e sugeriu que os soldados disparassem para as pernas dos imigrantes se estes atirassem pedras, para os atrasar. Os conselheiros não concordaram com as sugestões, pois muitas eram ilegais.

Thomas D. Homan, o antigo diretor interino da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, afirmou que durante a conversa "o presidente ficou frustrado e acho que ele aproveitou aquele momento para carregar no botão de reset".

Esta decisão causou um tumulto na Casa Branca. Não só houve protestos da população contra o presidente como os funcionários estavam em pânico 24 horas por dia. Passado uns dias, Donald Trump retirou a sua ameaça, mas despediu todos os seus assistentes – porque o tentaram impedir de tomar a decisão de construção do muro.

"Eu tenho poder absoluto para fechar a fronteira", disse o presidente numa entrevista ao jornal norte-americano The New York Times. Depois de escolher novos conselheiros - que estão menos dispostos a enfrentá-lo - a sua decisão de construir a barreira continua de pé.

O jornal entrevistou mais de uma dúzia de funcionários da Casa Branca e da administração que estiveram envolvidos nos acontecimentos. Mas concedeu anonimato para descrever conversas sensíveis com o presidente e altos funcionários do governo.

Na reunião de 30 minutos – que se estendeu por mais de duas horas – estava presente Kirstjen Nielsen, a secretária de segurança do país; Kevin K. McAleenan, o chefe da Alfândega e Proteção de Fronteiras; Stephen Miller, o assessor da Casa Branca; Mick Mulvaney, o chefe de gabinete e Jared Kushner, conselheiro sénior e genro do presidente.

A relação de Donald Trump com Nielsen não era a melhor. A secretária estava no departamento graças ao antigo chefe de Gabinete John F. Kelly, e sempre foi vista com desconfiança pelo presidente. Muitas vezes, Trump até dizia que Nielsen era "uma Bushie" pois estava no grupo de apoio da campanha presidencial de Jeb Bush. Em muitas ocasiões, Nielsen foi tratada por Trump como ineficaz e afirmou "não tinha uma aparência suficientemente dura".

Durante a reunião, Nielsen tentou dissuadir o presidente e explicou que um muro não ia mudar nada, pois as pessoas iam continuar a pedir asilo. Kushner – que estava a desenvolver relações com as autoridades mexicanas – apoiou a secretária mas sem sucesso. Trump respondeu: "só te importas com os teus amigos no México". E no final da reunião afirmou: "Estou farto. Quero isto feito amanhã ao meio-dia".

Noutra troca de pontos de vista, Nielsen tentou concentrar-se em assuntos além do muro, incluindo nos pedidos de autorização para derrubar drones. Mas Donald Trump não a deixou acabar. "Kirsjen, não me ouviu da primeira vez, querida", disse o presidente. "Atira neles. Querida, atire neles do céu, ok?".