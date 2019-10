O presidente norte-americano Donald Trump publicou uma fotografia alterada dele próprio a atribuir uma medalha de honra ao cão do Exército envolvido no ataque que matou o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi e, aparentemente, revelou o nome do animal - que era uma informação secreta.

A imagem, alegadamente produzida pelo site de notícias Daily Wire, é uma versão alterada de uma fotografia real de Trump a conceder a medalha de honra em 2017 a James McCloughan, um médico aposentado do Exército que foi homenageado por salvar a vida de dez pessoas durante a guerra do Vietname, afirma o jornal New York Times.

A medalha de honra é a mais prestigiada condecoração militar concedida aos membros do serviço dos Estados Unidos por atos extraordinários de valor. Na imagem publicada no Twitter do presidente, a cabeça de McCloghan foi substituída pela cabeça do cão, que se chama "Conan", de acordo com a Newsweek. A revista indicava que o nome era secreto, apesar de ter sido revelado aos jornalistas por várias fontes do Departamento de Justiça.





Na passada terça-feira, quando Trump publicou a fotografia, o presidente afirmou que a imagem do cão deixava de ser confidencial, mas o nome ainda era. Dois dias depois, confirmou que o cão se chamava Conan e que ia deixar o Médio Oriente para ir à Casa Branca na próxima semana.





Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the "live" version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

O secretário de defesa norte-americano, Mark Esper, afirma que o cão "prestou um enorme serviço, como todo fazem". O Pentágono forneceu mais informações sobre o animal na passada quarta-feira, dizendo que se feriu após ser exposto a cabos elétricos enquanto perseguia Baghdadi num túnel no noroeste da Síria, mas que já voltou ao serviço.

O Pentágono não divulgou o nome do cão. Frank McKenzie, líder do Comando Central dos Estados Unidos, disse que o cão trabalha com as forças militares há quatro anos e participou em cerca de 50 missões. Afirma ainda que os animais são "membros importantíssimos das nossas forças".