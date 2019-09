Trump mostrou documento adulterado para mostrar ter razão

Such a phony hurricane report by lightweight reporter @jonkarl of @ABCWorldNews. I suggested yesterday at FEMA that, along with Florida, Georgia, South Carolina and North Carolina, even Alabama could possibly come into play, which WAS true. They made a big deal about this... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2019

Que há adulteração de factos para proveito político não é novidade. Mas raramente essas adulterações são feitas com recurso a um marcador. Esta é a história de como Donald Trump, o presidente dos EUA, utilizou um marcador de ponta fina para corrigir um tweet com dados falsos.Esta quarta-feira, na Sala Oval, durante uma conferência relativa ao furacão Dorian, que já fez mais de 20 mortos nas Bahamas, Trump mostrou um mapa datado de 29 de agosto do Centro Nacional de Furacões que mostrava a intensidade do furacão e também o trajeto que este devia seguir. Mas algo no mapa não batia certo. Havia uma nova marca, desenhada a preto, que estendia o trajeto para além da Florida para o Alabama.Mas o que justificaria tal adição? Poderá ter sido uma maneira do gabinete de Trump de dar razão a um tweet feito pelo presidente de que o furacão ia chegar ao alabama, embora nenhum indício sustente esta declaração, desementida por vários meteorologistas.Rapidamente as pessoas se questionaram sobre quem teria adulterado o mapa. Se o presidente ou alguém do seu gabinete. Seja quem tiver sido, adulterar documentos oficiais de meteorologia é contra a lei norte-americana. Trump negou ao The Washington Post ter adulterado o mapa e referiu mesmo que os documentos a que teve acesso davam "95% de probabilidade" de o Alabama ser atingido.