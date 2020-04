FLATTENING OF THE CURVE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

corresponde ao nível de alerta e de resposta mais elevado e

é ativada quando as cadeias de transmissão estão estabelecidas no país. É a última fase de resposta antes da fase de recuperação.





Andrew Cuomo.



No entanto, o governador Phil Murphy, de Nova Jérsia, disse que apesar de um apararente abrandamento, o pico do surto ainda está longe. "Ainda temos uma semana e meia, pelo menos, até atingirmos o pico", afirmou.

Em letras maiúsculas, como que a gritar, Donald Trump anunciou: "ACHATAMENTO DA CURVA". A sentença publicada na sua conta de Twitter parece ser uma resposta ao aparente abrandamento no número de novos infetados pela covid-19 nos Estados Unidos.A declaração do presidente surgiu no mesmo dia em que a equipa encarregue de analisar e criar respostas para o coronavírus na Casa Branca afirmou que as medidas de isolamento implementadas pelo país inteiro estão a funcionar e que o país pode ter uma taxa de mortalidade inferior à inicialmente projetada e que levou o presidente a afirmar que se houvesse menos de 100 mil mortes seria um sucesso moderado. Agora a Casa Branca diz que essa estimativa pode vir a ser menos catastrófica."Olhámos para o caso de Espanha e Itália e analisámos os dados. Estamos melhor em vários parâmetros que alguns destes casos", explicou a coordenadora da equipa, Deborah Birx.Um dos vários modelos epidemiológicos que foram desenvolvidos para os EUA previa 60 mil mortos no total. Um outro dizia que as mortes se manteriam entre as 100 mil e as 240 mil. Até ao momento morreram 15 mil pessoas.Birx anunciou esta quarta-feira a entrada na fase de mitigação do vírusMas terão os EUA entrado de facto na fase de "achatamento da curva"? Os últimos dados são positivos, com o número de novos casos diários a não variar muito. Os estados com resultados mais positivos são Nova Iorque, California e Washington. Mas autoridades afirmam que é ainda cedo para cantar vitória. Até agora o caso mais problemático no país é o de Nova Iorque onde já 130 mil testaram positivo num total de 430 mil infetados e há cerca de quatro dias que o número de casos não tem um aumento percentual significativo. "São bons sinais que podem até apontar para o achatamento da curva", disse o governador

Os Estados Unidos registaram esta quarta-feira 1.973 mortes causadas pela covid-19, depois de no dia anterior terem também registado um número muito próximo dos 2.000, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos é agora de 14.695, tornando-se assim no segundo país com maior número de mortes desde que o surto começou.

Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.669 óbitos em 139.422 casos confirmados, segundo os últimos dados oficiais.

Os Estados Unidos são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos confirmados: tem mais de um quarto dos casos mundiais.

O país tem mais de 429.000 pessoas infetadas no país, de acordo com a universidade norte-americana, que atualiza continuamente os dados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 86 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 280 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.