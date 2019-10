Well this is awkward ...Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku — Jared Polis (@GovofCO) 23 de outubro de 2019

Desde o início da sua campanha presidencial, em 2015, que Donald Trump deixou bem claro: queria construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos da América e o México. Passados quatro anos essa vontade mantém-se e a té já houve alguns avanços no muro, mas aparentemente o presidente não tem a certeza quais são os estados que fazem fronteira com o país a sul.Durante um congresso político em Pittsburgh, na Pensilvânia, o presidente disse que ia construir o muro no estado do Colorado. No entanto, este estado norte-americano não faz fronteira com o México."Vocês sabe, que nós vamos reconquistar o Novo México, não sabem?", questionou o presidente dos EUA, esta quarta-feira. Em 2016, uma das surpresas da noite foi a perda daquele estado para os democratas. "Eles querem segurança na sua fronteira e eles não tinham essa segurança. E nós estamos a construir o muro na fronteira do Novo México e estamos a construir um muro no Colorado. Estamos a construir um muro lindo. Um muito grande que funcione a sério, que não consigamos passar por cima, nem passar por baixo".Qual o problema? É que em lado nenhuma a fronteira do Colorado toca no México. Na verdade, o estado está a mais de 400 quilómetros da fronteira sul dos EUA.Mas a gafe do presidente dos EUA não passou em branco. O governador daquele estado, Jared Polis, escreveu no Twitter: "Bem, isto é constrangedor... O Colorado não faz fronteira com o México. Ainda bem que o Colorado agora oferece jardim de infância gratuito para que todos os nossos miúdos possam aprender geografia básica".