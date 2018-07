Donald Trump negou ter cometido qualquer infracção, em resposta à existência de uma gravação áudio em que foi registado a negociar um pagamento a uma mulher que alega ter mantido um caso com ele. O The New York Times avançou ontem que o antigo advogado de Trump, Michael Cohen, gravou uma conversa entre ambos em que se negoceia o pagamento a Karen McDougal, uma modelo da Playboy que alega ter sido amante do presidente dos EUA durante dez meses.

"A boa notícia é que o vosso presidente favorito não fez nada errado!", escreveu Trump no seu perfil de Twitter. "É inconcebível que o governo fosse entrar dentro do gabinete de um advogado (de manhã cedo) de que nunca ninguém ouviu falar. Ainda mais inconcebível que um advogado grave um cliente – é inédito e talvez ilegal."

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!