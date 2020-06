O Presidente dos Estados Unidos defendeu-se hoje de um vídeo em que aparece a descer uma rampa, no final de um comício, de forma periclitante, depois de ter mostrado sinais de diminuição física no discurso.

De acordo com a reportagem da agência de notícias francesa AFP, durante o discurso que proferiu na Academia Militar de West Point, perto de Nova Iorque, Donald Trump teve de segurar um copo com as duas mãos e mostrou dificuldade em proferir o nome do general Douglas MacArthur, um herói norte-americano da Segunda Guerra Mundial.

No final do discurso, as imagens mostraram o Presidente a descer uma rampa de saída do palco de forma hesitante, com pequenos e cautelosos passos, o que levou a comentários nas redes sociais sobre a saúde do chefe de Estado norte-americano.

Horas depois, Trump usou o Twitter para explicar que preferiu ser cauteloso a cair e dar uma oportunidade aos meios de comunicação social de o ridicularizarem, vincando que desceu os últimos três metros da rampa a correr.

A rampa "era muito longa e íngreme, não tinha corrimão e, sobretudo, era muito escorregadia", acrescentou Trump, que faz hoje 74 anos e que enfrentará o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.





The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is "fall" for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

O comício de sábado em Nova Iorque assinala o regresso aos palcos de Trump, que tem programado para o próximo fim de semana um outro comício que, devido ao previsível ajuntamento de dezenas de milhares de pessoas num recinto fechado, os peritos de saúde dizem ser muito perigoso devido à pandemia da covid-19.

"O comício é uma iniciativa extraordinariamente perigosa para as pessoas que nele participarem e para as pessoas que podem conhecê-las ou estar com elas depois", disse o diretor do Instituto de Saúde de Harvard, Ashish Jha, ressalvando que a crítica nada tem a ver com a política.

"Diria o mesmo se Joe Biden [o candidato democrata às eleições] estivesse a planear um comício", acrescentou o médico.

Trump irá usar um pavilhão com capacidade para 19 mil pessoas sentadas, que viu todos os eventos cancelados até final de julho, em Tulsa, no estado do Oklahoma, para uma ação de campanha na qual deverão estar presentes dezenas de milhares de pessoas que estão a ser obrigadas a fazer um pré-registo de assistência, no qual assinam um documento em que prometem não processar nem responsabilizar a campanha de Trump caso fiquem infetados pela covid-19.

"Ao carregar no botão do Registo, você reconhece que há um risco inerente de exposição à covid-19 em qualquer espaço público onde as pessoas estão presentes; ao participar no comício, você e os seus convidados assumem voluntariamente todos os riscos relacionados com a exposição à covid-19 e não responsabilizar a campanha de Donald Trump responsável por doença", lê-se no documento.

Segundo a AP, os responsáveis da campanha escusaram-se a responder aos repetidos pedidos de comentário sobre o evento, e sobre a questão particular de obrigatoriedade, ou não, do uso de máscaras, distanciamento social ou outras medidas para conter a propagação do novo coronavírus.

Vários responsáveis médicos locais mostraram discordância com a realização do evento, alegando razões de saúde não só para as pessoas que assistirem ao comício, mas também para as comunidades de onde essas pessoas são originárias, uma vez que podem contrair o vírus e transportá-los para outras cidades e regiões dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos registaram 734 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 115.347 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registam agora 2.071.782 de casos de contágio.

O país continua a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 427 mil mortos e infetou mais de 7,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.