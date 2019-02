O presidente dos EUA afirmou que há uma "boa chance" de instituir o estado de emergência de forma a ultrapassar o Congresso e assim construir o muro na fronteira com o México.

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que há uma "boa chance" de avançar com a implementação do estado de emergência nos EUA dentro de duas semanas. O objetivo do presidente norte-americano é "passar por cima" do Congresso e construir o muro na fronteira com o México, uma das promessas de campanha mais emblemáticas que visa combater a imigração ilegal.

O líder dos EUA falava aos jornalistas na Casa Branca sobre o fim do shutdown do governo do país e do muro com o México.

Após 35 dias de paralisação do governo, Trump aceitou a proposta do Partido Democrata para voltar a discutir o assunto da segurança na fronteira e imigração até dia 15 de fevereiro. Apesar de concordar com a sugestão, numa entrevista ao The New York Times na quinta-feira, o presidente revelou que as conversações com os Democratas são "uma perda de tempo".



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/mundo/detalhe/donald-trump-preparado-para-novo-shutdown">Donald Trump preparado para novo shutdown</a></h4><p>O diretor do departamento de gestão da Casa Branca, Mick Mulvaney, assumou que o presidente norte-americano está preparado para um novo shutdown, com paralisação dos serviços públicos, se o Congresso não autorizar a construção do muro na fronteira.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

Estes comentários mostram que Trump pode acabar por tentar ultrapassar o Congresso e mandar edificar o muro, à medida que as suas frustrações crescem com a determinação dos Democratas em impedi-lo de concretizar uma das suas principais promessas políticas.

A declaração do estado de emergência pode ajudar o presidente norte-americano a aceder a biliões no fundo federal para o muro e evitar um segundo shutdown do governo, escreve o The Hill.

Dois anos depois de ter assumido o cargo, Trump ainda não conseguiu cumprir a sua ideia do muro na fronteira.