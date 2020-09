O presidednte dos Estados Unidos admitiu ao jornalista Bob Woodward (um dos jornalistas que reportou o caso Watergate) que tinha desvalorizado a covid-19 no início do ano apesar de saber que a mesma era "mortífera" e muito mais grave do que a gripe comum. As declarações foram feitas ao jornalista que prepara um livro sobre o presidente intitulado Rage."Isto é uma coisa mortífera", disse Trump a 7 de fevereiro em declarações ao jornalista. "Basta inspirar o ar e é assim que o vírus se passa. E por isso é um [vírus] muito complicado. É uma situação delicada. É mais mortífera que a nossa gripe", continuou Donald Trump que publicamente continuava a desvalorizar o novo coronavírus.Mais tarde, a 19 de março, Trump afirmou "querer desvalorizar" o vírus por "não querer criar pânico".Woodward, citado pela CNN, escreve mesmo que o conselheiro para a segurança nacional Robert O'Brien avisou Donald Trump para o perigo que representava esta doença, classificando-a mesmo como "a maior ameaça de segurança nacional" para os EUA. Este aviso foi feito a 28 de janeiro, mas Trump diz não se lembrar da conversa. Trump terá mesmo sido avisado de que a pandemia de covid-19 podia ser tão grave como a "gripe espanhola" de 1918 que matou cerca de 50 milhões de pessoas, incluindo 675 mil norte-americanos.A 10 fevereiro Trump afirmou mesmo que em abril, "quando ficar um bocado mais quente, ele vai desaparecer miraculosamente". E depois desvalorizou os primeiros casos. Mas a meados de março a conversa mudou e o presidente norte-americano afirmou que "sentia que era uma pandemia muito antes de ser chamada como tal".Rage é o sucessor de Fear, o livro que Woodward publicou em 2918 e em que revelava que os assistentes de Trump lhe escondiam documentos para proteger o país de algumas decisões mais impestivas.Trump criticou o livro e o facto de não ter tido a hipótese de falar com Woodward, o que terá levado a que desta vez tenha aceitado ser entrevistado para a obra. Mesmo assim, a 14 de agosto tweetou: "O livro do Bob Woodward vai ser FALSO, como sempre, tal como muitos dos outros têm sido".Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados. Desde o ínicio da pandemia, o país contabilizou 189.557 óbitos e 6.325.042 casos de covid-19.