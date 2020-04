Tripulante de navio-hospital em Nova Iorque infetado com coronavírus

Um membro da tripulação a bordo do navio-hospital da Marinha dos EUA USNS Comfort, atracado em Nova Iorque, testou positivo para o novo coronavírus. O tripulante está atualmente isolado no navio, de acordo com um comunicado da Marinha dos EUA, e não esteve em contacto com nenhum paciente a ser tratado pela unidade de saúde.

A notícia chega no mesmo dia em que o navio-hospital começou a tratar pacientes com Covid-19 na cidade, uma inversão da medida anteriormente definida que determinava o tratamento de doentes não infetados pelo coronavírus.



No comunicado, a Marinha norte-americana sublinha que o caso confirmado "não afetará a capacidade do Comfort de receber pacientes. O navio está a seguir protocolos e a tomar todas as precauções para garantir a saúde e a segurança de todos os tripulantes e pacientes a bordo".

Como o membro da tripulação não entrou em contato com os pacientes, é possível que fosse já assintomático quando o Comfort deixou o porto na região natal de Norfolk, na Virgínia, a 28 de março.

Outros tripulantes, que tiveram contato com o paciente infetado, testaram no entanto negativo para a Covid-19, mas deverão permanecer isolados por vários dias.



Na segunda-feira, o presidente Donald Trump aprovou a transição do navio-hospital para tratar pacientes com coronavírus devido ao reduzido número de pacientes não infetados que o navio tratou durante a sua primeira semana emNova Iorque, enquanto os hospitais civis se encontravam sobrecarregados com doentes com coronavírus.

Parte do pessoal médico do navio, que entrará em contato com pacientes com Covid-19, será transferido para um hotel local, medida que reduzirá o número de pessoas que ficam nas áreas de atracação do navio, contribuindo para o distanciamento social.