Um tribunal de recurso de Nova Iorque determinou que a empresa que trata da contabilidade do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tem de entregar as declarações de impostos do magnata ao procurador que está a investigar as propriedades de Trump e da sua família, avança a Reuters.





Segundo o tribunal de apelo, Trump vai mesmo ter de entregar as suas declarações de impostos referentes a oito anos de atividade. O tribunal lembrou que ao contrário do presidente, que pode estar escudado pela imunidade presidencial (argumento apresentado pela defesa), a sua empresa de contabilidade não está e foi a esta entidade que foram pedidos os registos. "Como concluímos que é improvável que o presidente tenha sucesso com o mérito de sua reivindicação de imunidade, concordamos com o tribunal distrital que ele não tem direito a uma medida cautelar", lê-se na decisão do tribunal de apelação, conhecida esta segunda-feira. Desde Richard Nixon (1969-1974), Trump é o primeiro Presidente dos Estados Unidos a recusar divulgar a sua situação fiscal. Trump está, atualmente, a ser alvo de um processo que visa a sua destituição. A Câmara dos Representantes conseguiu votos suficientes para aprovar uma nova fase do impeachment.

A investigação do impeachment visa esclarecer se Trump procurou pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para o ajudar a investigar Hunter Biden, o filho de Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA e um dos favoritos à nomeação democrata para as presidenciais de 2020.







o procurador Cyrus Vance, que lidera esta investigação, pretende ter acesso a declarações de impostos quer a título pessoal quer a título empresarial, tendo já enviado um pedido à firma de contabilidade Mazars LLP., que lida com a contabilidade de Trump há vários anos.Os advogados de Trump recorreram da decisão, argumentando que a imunidade presidencial impede que o presidente norte-americano seja investigado ou julgado. O caso deve então seguir para o Supremo Tribunal dos EUA