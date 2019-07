Três mortos em acidente de hidroavião no Canadá

Três pessoas foram encontradas mortas esta terça-feira, dia 16, na sequência da queda de um hidroavião num lago da província de Terra Nova e Labrador, Canadá. As buscas continuam para encontrar os quatro tripulantes desaparecidos.

A bordo do Havilland DHC-2 Beaver, iam o piloto, dois guias turísticos e quatro passageiros naquela que seria uma expedição de pesca.

Quando o avião não chegou ao seu destino na noite de segunda-feira, a companhia de aviação da cidade de Quebec, Canadá, deu início aos procedimentos de emergência enviando um segundo avião. Após duas horas de buscas, a companhia decidiu alertar as equipas de resgate canadianas.

O hidroavião foi localizado pela equipa de resgate na manhã de terça-feira ao largo da costa sudeste do lago Mistastin. Entre as vitimas mortais está o piloto – um homem de 61 anos que trabalhava na companhia aérea há já vários anos.

Os nomes e nacionalidades dos sete tripulantes não foram ainda divulgados mas as autoridades já informaram os familiares.

A causa do acidente está ainda por descobrir bem como o paradeiro dos quatro passageiros desaparecidos. Deverá ser realizada uma investigação por parte da Segurança Aérea do Canadá, de acordo com o presidente da companhia aérea Air Saguenay, Jean Tremblay.