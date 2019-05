Pela primeira vez na história as vencedoras dos concursos Miss USA, Miss Teen USA e Miss America são todas mulheres negras.

Os concursos de beleza feminina mais mediáticos dos EUA fizeram história na sua edição de 2019 ao eleger três mulheres de ascendência africana. Cheslie Kryst, 28 anos, é a Miss USA; Kaliegh Garris, de 18, venceu o concurso Miss Teen USA; e Nia Franklin, 25, é a Miss America 2019.



Não é a primeira vez que uma mulher negra vence estes concursos - na verdade, todos eles já tinham tido uma afro-americana como vencedora -, mas é a primeira vez que os três são vencidos por uma mulher negra no mesmo ano.



"É importante para crianças e mulheres negras verem três figuras fortes, três mulheres fortes, mulheres afro-americanas que estão a fazer um ótimo trabalho", disse Nia Franklin em declarações ao jornal norte-americano The New York Times.



A senadora Kamala Harris, candidata à presidência nas eleições de 2020 pelo Partido Democrata, já congratulou as três vencedoras através da sua conta na rede social Instagram. "Pela primeira vez na história, a Miss America, Miss EUA e Miss Teen EUA são todas mulheres negras. Que momento fantástico para estas mulheres jovens e de sucesso que estão a percorrer o seu próprio caminho, nos seus próprios termos. Realmente é incrível de se ver", escreve a senadora.