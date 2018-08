Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Um tiroteio aconteceu durante um torneio de videojogos em Jacksonville, na Florida, EUA, num centro-comercial, este domingo. O departamento do xerife local admite a existência de "múltiplas vítimas".Segundo o departamento do xerife de Jacksonville, foi abatido um suspeito, podendo haver um segundo em fuga. As autoridades pedem àqueles que estiverem dentro do centro comercial para ligar para o 911 (o equivalente ao 112 nos EUA) para que possam ser resgatados.O departamento do xerife de Jacksonville afirma que se tratou de um "tiroteio em massa", numa publicação na rede social Twitter. "Tiroteio em massa no Jacksonville Landing. Afastem-se da área. A área não é segura neste momento", pode ler-se na publicação.Várias testemunhas citadas por sites noticiosos norte-americanos dão conta de várias ambulâncias, bombeiros e polícias. Os tiros terão sido ouvidas durante a transmissão em directo do torneio. As estradas na zona estão bloqueadas e alguns meios locais falam em vítimas, citando fontes policiais.O tiroteio ocorreu durante o torneio de Madden 19. Um dos participantes do torneio, Young Drini, ficou ferido numa das mãos ao fugir do local, mas encontra-se em segurança, avana a CNN, citando o organizador do evento, CompLexity Gaming.No local estão várias ambulâncias, bem como carros de polícia.