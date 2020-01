Tiroteio em Ottawa, no Canadá, faz um morto e três feridos graves

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020









One ambulance pulling away from the scene. If you live in the area and heard or saw anything, please shoot me a DM. pic.twitter.com/oOYFOnvKTR — Amanda Connolly (@amandacconn) January 8, 2020

A polícia do Ottawa, no Canadá , respondeu a um aviso de tiroteio que ocorreu na cidade esta quarta-feira. Há relatos de um morto e três feridos graves. A situação já está controlada, informou um agente policial, apesar de o suspeito ainda não ter sido detido."O caso já não está a ser tratado como uma situação d tiroteio ativo, mas o suspeito continua en fuga", disse a polícia canadiana em comunicado.A polícia publicou, num tweet, um aviso para que os cidadãos evitem a área. Os paramédicos levaram pelo menos três pessoas que foram feridas no local, refere a CBC Ottawa.