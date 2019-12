Tiroteio em igreja no Texas resulta em dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, este domingo, na sequência de um tiroteio numa igreja em White Settlement, Texas.



Segundo avança a agência Reuters, uma pessoa morreu no local do tiroteio, na Igreja de Cristo West Freeway, e outra acabou por morrer já a caminho do hospital.



O alerta para este incidente chegou às autoridades por volta das 11h30 locais.