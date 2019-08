Tempestade Dorian aumenta de intensidade e passa a furacão

A tempestade Dorian tem vindo a aumentar de intensidade e passou a furacão de categoria 1 na tarde desta quarta-feira à medida que se vai aproximando das Caraíbas.Porto Rico esteve esta esta terça-feira em estado de emergência, mas acabou por escapar ao fenómeno, segundo avançou a CBS News.O Dorian encontra-se perto de St. Thomas, nas Ilhas Virgens dos EUA, com ventos máximos a chegar aos 120 km/h.

De acordo com as previsões, o furacão deverá ganhar força a caminho da costa atlântica da Flórida. A tempestade pode atingir a costa dos EUA com a categoria 3 caracterizada pelos ventos a chegarem aos km/h.



Este tipo de furacão - caso chegue à categoria 3 - pode provocar danos estruturais em casas e edifícios, destruir construções feitas de madeira e provocar inundações perto da costa.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência esta quarta-feira. DeSantis incentivou os moradores a recolherem sete dias em mantimentos incluindo água, comida e remédios.



Segundo a imprensa local, há moradores na Flórida, Estados Unidos, que já começaram a preparar-se para a tempestade.



A tempestade deve chegar à costa da Flórida este final de semana.