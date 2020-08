Taxa de aprovação de Bolsonaro cresce

Uma nova sondagem da Datafolha mostra que a taxa de aprovação do presidente do Brasil é a mais alta desde que este venceu as eleições. Jair Bolsonaro reúne uma taxa de aprovação de 37%, mesmo a meio de uma pandemia, revela a sondagem divulgada esta sexta-feira. Medida de apoio a trabalhadores com salários mais baixos pode estar na origem do crescimento súbdito de popularidade apesar dos números altos de infeções e mortes por covid-19.Desde a última sondagem realizada pela Datafolha, em junho deste ano, a taxa de aprovação de Jair Bolsonaro aumentou cinco pontos percentuais. Já a taxa de desaprovação do presidente diminuiu dez pontos percentuais, situando-se atualmente nos 34%.O aumento de popularidade coincide com a medida implementada pelo presidente do Brasil de atribuir 600 reais (cerca de 95 euros) mensalmente a trabalhadores mal pagos ou informais. Os pagamentos expiram em setembro, mas o governo já afirmou que irá rever a medida.O país sul-americano totaliza 105.463 óbitos e 3.224.876 casos confirmados de infeção desde o início da pandemia, sendo o segundo país do mundo mais afetado pela covid-19, atrás dos Estados Unidos da América. O foco da pandemia no Brasil continua a ser o estado de São Paulo, que concentra oficialmente 674.455 pessoas diagnosticadas com a covid-19 e 26.324 vítimas mortais.Além de ser o segundo país mais afetado pela pandemia, o Brasil é também a segunda nação do mundo com maior número de pacientes recuperados (2.356.640).A pandemia de covid-19 já provocou mais de 749 mil mortos e infetou mais de 20,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.