Robert Bowers, o suspeito do homicídio na sinagoga de Pittsburgh, declarou-se inocente da acusação de ter assassinado 11 pessoas na semana passada.



Robert Bowers, o suspeito do homicídio na sinagoga de Pittsburgh, declarou-se inocente da acusação de ter assassinado 11 pessoas na semana passada. O arguido declarou-se perante o tribunal como inocente e pediu que fosse julgado por um júri de pares.



As onze vítimas mortais do ataque têm entre 54 e 97 anos e incluem um casal de octagenários e dois irmãos na casa dos 50 anos. Quatro polícias ficaram feridos na troca de tiros com o atirador, um dos quais está em estado grave.



Nas redes sociais, Bowers fez várias publicações contra os judeus e o presidente dos EUA Donald Trump, que acusava de não tomar medidas para acabar com a "infestação" judaica.



Publicou ainda fotos com o número 1488, popular entre os supremacistas brancos. "A HIAS [associação judaica que ajuda judeus a imigrar para os EUA] gosta de trazer invasores que matam o nosso povo. Não posso ficar de braços cruzados e ver o meu povo ser massacrado. Que se lixem as vossas opiniões, vou tomar medidas", escreveu nas redes sociais, antes de pegar numa espingarda automática e três pistolas, entrar na sinagoga Árvore da Vida e disparar indiscriminadamente contra os fiéis que celebravam o ‘Shabatt’.



Rob Bowers foi acusado de 11 crimes de obstrução da crença religiosa e outros tantos relativos ao uso de armas de fogo para cometer assassinatos.