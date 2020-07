Supremo diz que Trump não pode esconder declarações de impostos da justiça

Trump recusou, quando ainda era apenas candidato às presidenciais norte-americanas, em 2016, a tornar públicas as suas declarações de impostos, como têm feito todos os candidatos à Casa Branca dos últimos anos. É o primeiro presidente a recusar entregar estes dados desde Richard Nixon, nos anos 1970. Agora o Supremo Tribunal norte-americano decretou que o presidente deve revelar estas declarações aos procuradores de Nova Iorque.O Supremo decidiu a favor dos procuradores de Nova Iorque que exigem ter acesso às declarações de impostos de Donald Trump e os juízes (cinco conservadores, dois deles nomeados por Trump, e quatro liberais) decidiram agora dar razão aos procuradores.Em 2016 Trump alegou que iria divulgar as suas declarações depois de ter terminado a auditoria às contas mas, já na presidência, os seus advogados alegaram que a Constituição dos EUA protege o presidente de qualquer escrutínio por parte do Congresso, dos procuradores ou do sistema judiciário."O presidente Trump é o primeiro presidente em quase meio século a quebrar o precedente e a recusar entregar voluntariamente as suas declarações de impostos. O presidente é a única pessoa que pode passar leis e o público merece saber se os interesses financeiros pessoais do presidente afetam a sua tomada de decisões pública", afirmou o congressista democrata Dan Kildee, da comissão responsável por toda a legislação sobre impostos, quando começaram a ser feitas intimações para ter acesso aos dados.Ao todo, há três processos que vão ser analisados: Trump contra Mazars, que foi agregada ao proecesso Trump contra Deutsche Bank, e a Trump contra Vance.