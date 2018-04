Rejeitado segundo habeas corpus de Lula da Silva

O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o segundo pedido de habeas corpus pedido pelos advogados do ex-presidente brasileiro, Lula da Silva. Os advogados recorreram, entretanto, para a ONU.

Mantém-se, desta forma, o prazo definido pelo juiz brasileiro Sérgio Moro para Lula da Silva se entregar às autoridades, em Curitiba, São Paulo, 17h00 locais, 21h00 de Lisboa.



Entretanto, a defesa de Lula da Silva recorreu também para o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, sediado em Genebra, Suiça. A equipa de advogados quer que o orgão da ONU interponha uma providência cautelar que impeça a detenção do ex-presidente até à conclusão de todos os recursos apresentados na justiça brasileira.



"A decisão por uma estreita margem, tomada na quarta-feira, 4 de abril, pelo Supremo Tribunal Federal, demonstra a necessidade de um tribunal independente examinar se a presunção de inocência foi violada no caso de Lula, como também as alegações sobre as condutas tendenciosas do juiz Sérgio Moro e dos desembargadores contra o ex-presidente", diz a nota dos advogados de Lula.