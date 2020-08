"Steve Bannon não tem nada a ver comigo ou a minha presidência. Quando foi despedido, não perdeu apenas o trabalho, perdeu também a cabeça", disse Trump então.



Steve Bannon, o estratega da campanha presidencial do atual presidente dos Estados Unidos da América e que nos últimos anos tem estado mais envolvido com a direita europeia, foi libertado na quinta-feira depois de pagar parte da fiança no valor de cinco milhões de dólares.O assessor político norte-americano foi detido esta quinta-feira na sequência de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA que terminou com a acusação de que Bannon e três outros sócios tinham burlado "centenas de milhares" de doadores com uma campanha de angariação de fundos. O esquema montado pelos quatro acusados consistia na promessa da construção do muro na fronteira entre os EUA e o México. Bannon e associados prometiam que todo o dinheiro utilizado seria usado para pagar a construção do muro, mas terão usado o dinheiro para financiar os seus gastos pessoais, informa a acusação.Segundo os procuradores norte-americanos, Bannon terá recebido mais de um milhão de dólares a partir do esquema. Já a cara da campanha, Brian Kolfage, um veterano da Guerra do Iraque de 38 anos e com uma deficiência física, terá recebido centenas de milhares de euros de despesas pessoais, vivendo "um estilo de vida sumputoso" com esse dinheiro recolhido a partir de milhares de doações.À saída do tribunal, Bannon tirou a máscara, acenou aos seus apoiantes que estavam no local e falou com os jornalistas. "Todo este fiasco é para travar as pessoas que querem construir o muro", disse, antes de entrar numa carrinha preta. Tinha sido detido num iate e levado para o tribunal em Manhattan, Nova Iorque, onde se declarou como inocente de qualquer crime. Foi libertado com termo de identidade e residência, não podendo abandonar as áreas metropolitanas de Nova Iorque e Washington, estando ainda impedido de viajar em aviões ou barcos privados, como o iate onde foi detido.Questionado sobre a detenção daquele que foi o seu principal ideólogo, o atual presidente dos EUA, Donald Trump, referiu estar "muito triste", ao mesmo tempo que se distanciou do seu antico conselheiro, afirmando não falar com ele "há anos". O Presidente garantiu ainda aos jornalistas que "não sabia nada sobre o caso" e que não conhece os outros três detidos.Em 2018 o presidente dos EUA, Donald Trump, lançou um forte ataque ao seu antigo conselheiro e principal estratega da sua candidatura, Steve Bannon, acusando-o de ter "enlouquecido". Na origem da troca amarga de palavras estão declarações de Bannon que considerou que o filho mais velho do líder norte-americano, Donald Trump Jr, pode vir a ser acusado de "traição".Fora ainda detidos Timothy Shea, 49 anos, e Andrew Badolato, 56 anos, além de Bannon e Kolfage.