Sismo no Peru causa pelo menos um morto e cinco feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas este domingo, no Peru, no sismo de magnitude de 7,5 na escala de Richter, que sacudiu grande parte da América do Sul, com epicentro na Amazónia peruana, anunciou fonte oficial.

Segundo o Centro de Operações e Emergência Nacional (COEN), a vítima mortal faleceu na sequência do desprendimento de uma rocha, na região de Cajamarca, no norte dos andes peruanos, um dos sete departamentos do Peru aonde se registaram danos pessoais e materiais.