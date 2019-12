Sismo de magnitude 6,0 atinge a Colúmbia Britânica

Um sismo de magnitude 6,0 atingiu a Colúmbia Britânica na costa oeste do Canadá esta segunda-feira, informou o US Geological Survey.





3 earthquake have hit off the coast of British Columbia over the past 4 hours, ranging from magnitude 5.2 and 6.0, according to the USGS. There has been no tsunami threat so far. pic.twitter.com/ZoGwGKjr5T