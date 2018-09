Os fogos têm destruído espaços icónicos brasileiros. O fogo que arrasou o Museu Nacional do Brasil é o último exemplo.

O Museu Nacional do Brasil ardeu durante a madrugada desta segunda-feira e com ele, desapareceu o seu acervo de cerca de 20 milhões de peças. Parte da história do Brasil e de Portugal, bem como do Egipto e da Humanidade, ficaram em cinzas. As críticas acumularam-se e levantou-se uma grande revolta contra a falta de investimento por parte do estado brasileiro na preservação do museu. Mas o país não é alheio às chamas a destruírem propriedade cultural e científica. Pelo menos oito espaços culturais foram destruídos pelas chamas na última década, no Brasil, a contar com o grande incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, esta segunda-feira.



Teatro Cultura Artística

No dia 17 de Agosto de 2008, o Teatro Cultura Artística, em São Paulo, foi parcialmente destruído por um incêndio e consequentemente foi desactivado. Desde então que este teatro histórico com duas salas (uma com 1.156 poltronas e outra com 339 lugares), que mantém ainda o maior fresco existente de Di Cavalcanti, medindo 48 metros de largura por 8 de altura, está parado. Em 2009 foi iniciado o processo para transformar o local em património público.



Instituto Butantan

Mas não só de espaços artísticos se conta esta história marcada pelas chamas. A 15 de Maio de 2010, o prédio das colecções do Instituto Butantan - um dos mais importantes centro de pesquisa biológica brasileiros - ardeu parcialmente, tendo-se perdido mais de 70 mil espécimes de serpentes e também cerca de 450 mil espécimes de artrópodes. Eram mais de 100 anos de pesquisa e colecção de milhares de espécimes. O prédio não tinha um sistema de protecção contra incêndios eficaz.



Auditório Simón Bolívar

O Memorial da América Latina foi desenhado pelo arquitecto Oscar Niemeyer e inaugurado em Março de 1989, em São Paulo. Constituído por vários edifícios, o Auditório Simón Bolívar foi atingido por um incêndio a 29 de Novembro de 2015 que teve de ser combatido por mais de 100 bombeiros e que demorou 15 horas a ser extinto. 25 bombeiros ficaram feridos no combate às chamas. O incêndio destruiu pelo menos 90% do auditório, cuja capacidade era de 1.800 pessoas. À semelhança do que aconteceu no incêndio que destruiu o Museu Nacional do Brasil, as bocas de incêndio não funcionavam, o que dificultou bastante o combate. Três anos depois, ainda não se sabe o que vai acontecer no local do antigo auditório, na sequência de uma série de entraves legais.



Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

Em Fevereiro de 2014, um incêndio destruiu o prédio do Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Nesse incêndio foram perdidos quadros, esculturas, móveis antigos e várias réplicas de obras icónicas de Miguel Ângelo. O centro esteve fechado durante mais de quatro anos, tendo sido anunciado a sua reabertura ao público já em Agosto deste ano. Das 28 réplicas em gesso, oito já foram restauradas e já estão em exibição no novo espaço.



Museu da Língua Portuguesa

No final de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O incêndio foi causado por um curto-circuito que teve início no primeiro andar do prédio. Uma pessoa, o bombeiro civil do museu, Ronaldo Ferreira da Cruz, morreu enquanto tentava conter o fogo. As instalações ficaram inteiramente destruídas, mas como maior parte do acervo do museu era digital, não se registaram perdas incontornáveis. Mas o edifício, que datava de 1867 ficou totalmente destruído. "Daqui a três dias, infelizmente, já cairá no esquecimento", vaticinou o ex-director do Museu da Língua Portuguesa sobre a comoção com incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro.



Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira, responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira, desenvolve actividades em torno da divulgação e da restauração de seu acervo, com cerca de 200 mil rolos de filmes. Ao longo da sua história, sofre quatro incêndios, o primeiro deles em 1957, o segundo em 1969, o terceiro em 1982 e o último em 2016. Neste último incêndio foram perdidos 1.007 rolos de filmes.