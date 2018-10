Bolsonaro referiu a hipótese de convidar o juiz Sérgio Moro para o ministério da Justiça ou para o Supremo Tribunal.

O juiz federal brasileiro Sérgio Moro não descarta a hipótese de vir aceitar um convite do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro (PSL) para liderar o Ministério de Justiça, caso esse convite venha a ser endereçado. Assumiu ainda que aceitaria de bom grado a indicação para Supremo Tribunal Federal (STF). Moro respondia à entrevista desta segunda-feira de Jair Bolsonaro em que disse que irá convidar Moro para ocupar uma vaga no Supremo ou no Ministério da Justiça.



Moro deu garantias de que a sua integração na equipa do presidente brasileiro iria afastar o medo que alguns sectores da sociedade têm de que exista um assalto com o estado democrático brasileiro.



Se o convite endereçado a Moro for para o Ministério da Justiça, o juiz responsável pela operação Lava Jato irá para Brasília já em Janeiro do próximo ano, mês em que Bolsonaro assume a pasta de primeiro-ministro. No caso de ser escolhido para o Supremo, Moro terá de esperar até 2020, quando o juiz Celso de Mello completar 75 anos.



Durante a campanha eleitoral, Moro não declarou apoio directo a Bolsonaro, mas referiu que voltar a eleger um presidente do PT seria inaceitável já que, na sua opinião, seria igual a apoiar o esquema de corrupção desmontado pela oepração Lava-Jato, em que muitos dos arguidos pertencem a este partido. O ex-presidente petista Lula da Silva foi inclusivamente condenado a pena de prisão.



Moro adiantou a hipótese ainda de um governo de Fernando Haddad poder adoptar medidas que tentassem controlar a justiça e os meios de comunicação social para limparem o nome de membros do seu partido.